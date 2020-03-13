Казань, , 14:34 — REGNUM В отдел полиции «Савино» обратилась сотрудница микрофинансового учреждения и рассказала о визите неизвестного в медицинской маске, который потребовал отдать имеющуюся наличность, сообщили в пресс-службе управления МВД по Казани.

Женщина, испугавшись применения насилия, отдала все имеющиеся деньги. Сумма ущерба превысила 37 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

В ходе розыскных мероприятий установлена личность предполагаемого злоумышленника. Подозреваемый 39-летний мужчина был задержан по месту жительства в Ново-Савинском районе города. Также полицейским удалось установить причастность злоумышленника к аналогичному преступлению, совершенному на территории Московского района ещё в январе текущего года.

По решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23-летний житель города Альметьевска Татарии приехал в столицу Башкирии для встречи с девушкой. Но так как встреча не состоялась, мужчина решил зайти в храм и поставить свечу «на хорошую дорогу».

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