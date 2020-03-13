Москва, , 14:27 — REGNUM Решением 235-го гарнизонного военного суда бывшего заместителя начальника 704-го военного представительства Минобороны России майора Александра Кузьмина оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за получение взятки, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

«Следствием и судом установлено, что в 2018 году Кузьмин получил от представителя акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г. И. Северина» взятку в размере 200 тысяч рублей, за беспрепятственную приемку продукции по государственному контракту», — сообщает ведомство.

Кузьмин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Также по решению суда Кузьмину запрещается занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года.