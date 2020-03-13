Йошкар-Ола, , 14:21 — REGNUM В Моркинском районе обнаружено тело 20-летней студентки, которая пропала 11 марта. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

По предварительным данным, девушка приехала к родственникам и совершила суицид. В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Екатеринбурге продолжаются поиски 19-летней девушки, которая ушла из дома 28 февраля. Сейчас в поисках участвуют волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт», городская полиция объявила девушку в розыск.