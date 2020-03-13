Ярославль, , 14:07 — REGNUM Фрунзенский районный суд Ярославля оставил под стражей бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева, подозреваемого в получении взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в канцелярии Фрунзенского суда. По ходатайству следствия Бадаев останется в следственном изоляторе еще на 2 месяца, до 15 мая 2020 года.

Бадаев в зале суда

Как ранее сообщало ИА REGNUM бывший заместитель мэра по строительству получал деньги от предпринимателя за содействие в заключении муниципальных контрактов. Защита по-прежнему ходатайствовала о помещении бывшего чиновника под домашний арест, но суд на такой шаг в итоге не пошел.

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