Камень-на-Оби, Алтайский край, , 14:05 — REGNUM Несколько раз не явившегося в суд временно отстранённого главу муниципалитета в Каменском районе Алтайского края объявили в розыск. Подробности о том, как в Каменском городском суде вновь рассматривали апелляцию Федора Найдена и апелляционное представление прокуратуры без «главного героя» сообщает газета «Каменские известия».

После нескольких отсрочек, причинами которых была заявлена болезнь Найдена, сегодня, 13 марта, должен был состояться его принудительный привод. Но фигурант исчез. Несмотря на подписку о невыезде, он отсутствовал по месту жительства и регистрации.

«Суд счёл, что осужденный нарушил обязанности, которые возлагает на него подписка о невыезде, и принял решение ужесточить меру пресечения до заключения под стражу сроком на два месяца. Также суд постановил объявить главу в розыск», — сказано в сообщении алтайских журналистов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года главу Каменского района Алтайского края Фёдора Найдена осудили по статье о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Крупный штраф скандальному управленцу назначили за то, что он, используя своё служебное положение, через третьих лиц потребовал от руководителя одного из крестьянско-фермерских хозяйств прекратить поставку своей хлебобулочной продукции в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения.

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