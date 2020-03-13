Москва, , 14:04 — REGNUM В московскую больницу доставлена женщина после ЧП из-за ураганного ветра. Об этом 13 марта передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу префектуры Восточного административного округа.

Сообщается, что на 34-летнюю москвичку из-за ураганного ветра упала рекламная вывеска возле одного из торговых центров. Пострадавшая госпитализирована в больницу № 15.

Издание отмечает, что женщина находится в сознании, чувствует себя нормально.

«У нее небольшое рассечение», — говорится в информации.