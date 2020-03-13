Домодедово, Московская область, , 13:58 — REGNUM В подмосковной деревне Камкино (горокруг Домодедово) задержали водителей четырех самосвалов, осуществлявших несанкционированный сброс мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

В ночь на 11 марта 2020 года около деревни сбросили порядка 200 кубометров мусора. При попытке сбросить еще 100 кубометров отходов водители самосвалов, на появление которых обратили внимание местные жители, были задержаны сотрудниками Госадмтехнадзора совместно с полицейскими.

Технику доставили на штрафстоянку муниципалитета. Водителей самосвалов привлекли к ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства». Проводится оценка размера причиненного экологического ущерба.