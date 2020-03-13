Курган, , 13:58 — REGNUM В курганском городе Щучье в суд отправлено уголовное дело в отношении жительницы Челябинска, которую обвиняют в заточении трёх лиц без определённого места жительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Зауралью.

Следствием установлено, что в селе Пивкино Щучанского района у челябинки жили в коттедже и работали по хозяйству двое бездомных мужчин и женщина. В конце декабря 2019 года хозяйка дома, будучи пьяной, в качестве наказания отправила работников в холодный подвал, который закрыла так, что люди не могли из него выбраться. Причём загнала их в подвал силой. К примеру, мужчине 1958 года рождения она нанесла 92 удара руками, ногами, кочергой.

Отмечается, что ранее 45-летняя челябинка привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На время следствия её заключили под стражу.

Хозяйка дома признала свою вину в хое расследования. Она обвиняется по ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы») и по п. «з» ч.2 ст.112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью не опасного для жизни человека»).

В ближайшее время дело будет рассмотрено судом по существу.