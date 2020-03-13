Краснодар, , 13:58 — REGNUM Уголовное дело в отношении заместителя начальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» возбуждено следователями в Краснодаре. Замначальника «Главрыбвод» обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый решил получить взятку от руководства компании, которая занималась расчисткой Васильчикова ерика в Калининском районе, а также проводила ряд работ, финансировал которые Азово-Черноморский филиал ФГБУ «Главрыбвод». Как считают следователи, 15 февраля 2020 года чиновник потребовал от директора компании передать ему 20% от суммы государственного контракта, взамен пообещав согласовать и подписать все акты о выполненных работах, а также «общее покровительство». В случае отказа же замначальника пообещал проблемы с принятием выполненных работ. Предприниматель согласился с требованиями, а затем обратился в правоохранительные органы. 2 марта при получении взятки в два миллиона рублей обвиняемый был задержан.

В настоящее время чиновник находится под стражей. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств преступления.