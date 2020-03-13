Самара, , 14:02 — REGNUM Трактор «Беларусь» перевернулся в Самарской области. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем 12 марта в Волжском районе.

По предварительной версии, трактор «Беларусь», за рулем которого находился мужчина 1995 года рождения, двигался по автодороге «Обход г. Самары» в направлении автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». При повороте налево трактор опрокинулся.

В результате аварии водитель трактора получил травмы. Мужчине назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что водитель на момент аварии был в трезвом состоянии.

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