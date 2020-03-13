13 марта 2020 | Время чтения 2 мин

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 9 марта закрыл страну на карантин. Предприятие FACO не остановило выпуск истребителей пятого поколения. Однако ранее японское предприятие в городе Нагойя, входящее в систему кооперации по производству F-35. приостановило свою работу из-за угрозы коронавируса, показав пример итальянским коллегам

Иван Коновалов, , 13:51 — REGNUM Закрытие Италии на карантин с целью борьбы с коронавирусом грозит ударить по самой амбициозной европейской (но во главе с США) программе по боевой авиации — производству истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Италия

Завод по производству европейских F-35 находится в итальянском городе Новара близ авиабазы Камери. Контролируемое итальянским государством предприятие Final Assembly and Check Out FACO создано совместно корпорацией Lockheed Martin (25% участия) и итальянской компанией Alenia Aermacchi (входит в состав группы Finmeccanica, 75% участия) и является единственной европейской площадкой по сборке F-35.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 9 марта закрыл страну на карантин. Предприятие FACO не остановило выпуск истребителей пятого поколения. Однако ранее японское предприятие в городе Нагойя, входящее в систему кооперации по производству F-35, приостановило свою работу из-за угрозы коронавируса, показав пример итальянским коллегам.

В итальянском FACO часть большая часть сотрудников была переведена на дистанционный режим работы, но работу не прекратила. Однако сейчас ситуация не дает повода для оптимизма, такой производственный процесс уже сказывается на графике сборки и выпуска машин, проще будет это временно прекратить. Как заявил, выступая в конгрессе, заместитель министра обороны США Дэвид Норквист: «До сих пор мало что нарушалось (речь о кооперационных связях), но если эта тенденция будет продолжаться и расширяться, то мы потенциально увидим некоторые проблемы». И добавил, что есть сомнения, что производственные графики итальянским заводом будут выдержаны.

Пресс-секретарь компании-производителя Lockheed Martin Бретт Эшворт сообщил изданию Defense News, что в дело вмешалось и итальянское министерство здравоохранения: «…из-за чрезмерной осторожности и в координации с местными чиновниками здравоохранения любой сотрудник, потенциально подверженный воздействию коронавируса, получает инструкции работать удаленно и самостоятельно на карантине».

В Камери не только собираются все F-35 для европейских участников программы JSF (Joint Strike Fighter) по производствe истребителя пятого поколения. Кроме того, FACO — главный хаб по обслуживанию и ремонту самолетов F-35 в Европе, в том числе и вооруженных сил США. Первый собранный на FACO итальянский F-35A (AL-1) был выкачен там 12 марта 2015 года и совершил первый полет в Камери 7 сентября. В случае остановки работы завода, европейский сегмент программы JSF «спикирует» вниз. Останется только американское производство.