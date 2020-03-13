Краснодар, , 13:44 — REGNUM Четверо сотрудников полиции задержаны в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе из числа сотрудников полиции Краснодарского края, сообщили 13 марта в пресс-службе Следственного комитета России. Следователи во взаимодействии с ГУСБ МВД России задержали четырёх инспекторов отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району. Все задержанные подозреваются в участии в преступном сообществе и в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, задержанные, действуя в составе преступного сообщества, в течение нескольких лет систематически получали взятки на стационарном посту ДПС «Успенский» — за непривлечение к ответственности за нарушения либо за проезд транспорта, перевозящего товары и спиртосодержащую продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СК сообщил о задержании 11 участников преступного сообщества, в том числе начальника ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю, начальника отдела МВД России по Успенскому району, начальника ОЭБиПК отдела МВД России по Успенскому району, начальника ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району. Все они арестованы.

«Проведение следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных участников преступного сообщества, продолжается», — уточнили в СКР.