Рязань, , 14:00 — REGNUM Особый режим работы ввели энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» в Рязанкой области. Из-за порывистого ветра в регионе повреждены линии электропередач, сообщили 13 марта в пресс-службе Рязаньэнерго.

Наибольшее количество отключений зафиксировано в Михайловском и Рыбновском районах. Скорость ветра в регионе достигает 25 м/с, распределительные сети напряжением 0,4 — 10 кВ отключаются из-за непогоды. По данным энергетиков, социально значимые объекты находятся под особым контролем, в распоряжении специалисты есть 56 резервных источников электроснабжения.

На восстановлении линий электропередач работают 15 бригад из 42 человек и 16 единиц техники. Ход аварийно-восстановительных работ контролирует онлайн оперативный Штаб.