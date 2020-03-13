Москва, , 13:40 — REGNUM Тимирязевский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении Александра Борисова, обвиняемого в хранении психотропных веществ, сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.

«О прекращении дела и праве на реабилитацию просил прокурор. На прошлом судебном заседании он отказался от обвинения в полном объеме», — сообщил Соловьев.

Ранее президиум Верховного суда РФ на основании постановления Европейского суда по правам человека отменил приговор Тимирязевского суда Москвы, по которому Борисов был осуждён на 4 года колонии за хранение наркотиков.

Также Европейский суд постановил выплатить Борисову 8 тысяч евро компенсации. Напомним, что в постановлении ЕСПЧ говорилось, что во время обыска один из полицейских «сунул что-то в левый карман куртки подсудимого».