Пенза, , 13:42 — REGNUM В Пензенской области обрушилась часть здания общежития. Обрушение общежития многопрофильного техникума в городе Нижний Ломов произошло ещё в ночь с 11 на 12 марта 2020 года. Первое сообщение об этом появилось в городском паблике соцсети «ВК».Как выяснилось, его не ремонтировали около 50 лет.

Директор техникума рассказал, что «угол с первого по пятый этажи весь сошел, обвалился. В течение последних пяти лет в этом общежитии никто не жил, даже мимо него практически не ходили: люди видели, что угол здания постепенно отходил, — цитирует сообщение Penza-press. — Хорошо, что все произошло ночью, когда поблизости никого не было».

Здание огорожено, так как не исключено повторное обрушение. Капремонт так и не делали, хотя техническая экспертиза признала аварийное состояние здания. С 2015 года в общежитии никто не жил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля на сахарном заводе акционерного общества «Атмис-сахар» в городе Каменка в производственном цехе произошло обрушение бетонных перекрытий.

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