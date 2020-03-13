Екатеринбург, , 13:41 — REGNUM В Екатеринбурге следователи выдвинули обвинение 56-летнему мужчине в покушении на убийство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По версии следователей, уроженец Арамиля (Свердловская область) в ходе ссоры несколько раз ударил свою знакомую кухонным ножом. После этого мужчина ввязался в драку с сожителем женщины, который попытался отвлечь агрессора от жертвы. После этого сожителю помог ещё один гражданин, и вдвоём они нейтрализовали нападавшего. После этого того задержали полицейские.

Оказалось, что обвиняемый состоит на учёте у психиатра и нигде не работает. Поводом для ссоры стал оставленный якобы оставленный мужчиной в квартире подруги мобильный телефон. Агрессор обвиняется в покушении на убийство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге дали десять лет колонии таксисту за убийство пассажира. Водитель обезглавил своего клиента.

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