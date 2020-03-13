Уфа, , 13:34 — REGNUM Бывшего начальника подразделения Учалинского почтамта подозревают в присвоении и растрате вверенного имущества в Башкирии. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, осенью прошлого года подозреваемая похитила 148 тысяч рублей из кассы почтового подразделения. Эти деньги она потратила по своему усмотрению.

Помимо этого, считают следователи, с февраля по ноябрь прошлого года подозреваемая выдавала местным жителям якобы в долг реализуемые на почте товары. Когда же они оплачивали товар, подозреваемая не вносила деньги в кассу, а тратила их на свои нужды.

Отмечается, что в результате бывший начальник подразделения Учалинского почтамта причинила ФГУП «Почта России» материальный ущерб в размере более 300 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге храм обокрали более чем на 2 млн рублей