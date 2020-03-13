Тула, , 13:15 — REGNUM Отключения энергоснабжения зафиксированы в нескольких районах Тульской области 13 марта, причиной стал сильный ветер, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию компании «Россети».

»В Тульской области ведутся работы по восстановлению частично ограниченного электроснабжения ряда потребителей на линиях электропередачи 6−10 кВ Заокского, Богородицкого, Дубенского, Алексинского, Щекинского, Кимовского, Ясногорского, Воловского районов», — говорится в пресс-релизе компании.

Как уточнили в пресс-службе, работы по восстановлению энергоснабжения пострадавших районов планируется завершить в ближайшее время.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что по данным на 11:30 без электроснабжения оставались около двух тысяч домов, более 12 тыс. жителей в семи муниципальных образованиях Тульской области — в Дубенском, Заокском, Ясногорском районах, в Туле, Алексине, Кимовске, Донском. В Щекинском, Богородицком и Чернском районах электроснабжение восстановлено.

При этом, по прогнозу синоптиков, сложная метеорологическая обстановка в регионах Центрального федерального округа сохранится до конца дня 13 марта.