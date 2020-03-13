Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 13:12 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) 18-летний местный житель обвиняется в изнасилованиии малолетней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СР по ЯНАО.

По данным следствия, преступление было совершено в ноябре 2019 года. Обвиняемый познакомился с девочкой на улице.

«В результате его преступных действий нарушено нормальное физическое и психологическое развитие ребёнка», — говорится в сообщении СУ СКР по ЯНАО.

Гражданин обвиняется по п."б» ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») и п."б» ч.4 ст.131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста»).