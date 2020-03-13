Красногорск, , 13:11 — REGNUM В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении открывшего стрельбу мужчины, подозреваемого в нанесении ранений трем жителям горокруга Егорьевск. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как заявила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова, подозреваемый 1990 года рождения предположительно причинил ранения трем гражданам, один из которых был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Напомним, у одного из домов на Коломенском шоссе произошел конфликт между группой лиц, в результате которого один из участников конфликта произвел несколько выстрелов.