Вильнюс, , 13:08 — REGNUM Порывы ветра в Литве вечером 12 марта и в ночь на 13 марта достигали 32 метров в секунду, а пожарные спасатели на вызовы отправлялись 531 раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Из этого количества 471 выезд был совершён для очистки сваленных ветром деревьев.

Повреждены десятки автомобилей, зданий, порядка 100 тыс. человек лишились электроэнергии.

В Клайпеде и Паланге зафиксированы подтопления улиц. На побережье волны достигали высоты в 6 метров.

В Укмярге часть оторвавшейся крыши дома смертельно ранила женщину.