Калининград, , 13:07 — REGNUM Администрация Калининграда сегодня, 13 марта, представила данные об ущербе от прошедшего накануне урагана.

В итоге ветер повалил 52 дерева, повредил 9 автомобилей, стал причиной повреждения 5 систем электроснабжения, повредил 10 зданий, свалил 1 рекламный щит, повредил 8 светофоров и дорожных знаков, зафиксировано 19 нарушений уличного освещения, а уровень воды в реке Преголе поднялся на 127 сантиметров. При этом критической отметкой считается повышение на 155 сантиметров.

Зафиксировано лишь два небольших подтопления на Правой набережной и улице Ручейной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Гурьевск накануне ветер повалил дерево, которое насмерть придавило 12-летнюю школьницу, возвращавшуюся с уроков.