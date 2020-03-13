Москва, , 13:07 — REGNUM Несколько москвичей получили травмы в результате падения деревьев и шатких конструкций из-за сильного ветра. Об этом 13 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Издание отметило, что к медикам из-за упавших веток деревьев и шатких конструкций обратились несколько человек. Точное число пострадавших пока неизвестно.

Напомним, в Москве 13 марта объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с ураганным ветром. Порывы ветра достигают 25 м/с. Повалено более 70 деревьев, пострадало по меньшей мере 17 автомобилей.

МЧС предупреждает о необходимости соблюдать осторожность на улице, обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с рекламными щитами и деревьями.

Читайте ранее в этом сюжете: Сильный ветер в Москве: повалены деревья, повреждены автомобили