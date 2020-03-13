Челябинск, , 13:02 — REGNUM В Челябинске зверски убита местная жительница, которая 30 лет выдавала себя за мужчину. Об этом пишут СМИ.

По данным МК.ru, 46-летняя женщина, называвшая себя Валерой и ходившая в мужской одежде, работала дворником. Преступление произошло в феврале. По словам очевидцев, её насмерть забили в общежитии, в котором она проживала

По некоторым данным, причиной преступления стал бытовой конфликт, одним из мотивов для которого могла стать ревность. Один из подозреваемых арестован. Расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.