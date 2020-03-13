Москва, 13 марта 2020, 12:57 — REGNUM Лефортовский суд Москвы продлил до 16 июня срок ареста жителю Крыма Ивану Яцкину, обвиняемому в госизмене, сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката подсудимого.
«Защита возражала против продления срока содержания под стражей в связи с необходимостью оказания медицинской помощи вне условий следственного изолятора», — сообщил адвокат.
Яцкину выдвинуты обвинения по ст. 270 («Государственная измена»).
Как полагает следствие, в Крыму подсудимый собирал и передавал украинской стороне секретные сведения. Свою вину Яцкин не признает.