Чебоксары, , 12:46 — REGNUM В Чувашии число пострадавших в результате отравления в чебоксарской школе № 50 выросло до 34 человек. Информация о якобы 150 отравившихся недостоверна, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на 13 марта, за медицинской помощью с симптомами кишечного заболевания обратились 34 человека, в том числе 27 школьников. 12 человек, включая семерых детей, госпитализированы в БСМП. Ещё десять учащихся находятся на стационарном лечении в детской больнице № 2.

«В сети появились сообщения о том, что в чебоксарской школе произошло массовое отравление и количество пострадавших составляет свыше 150 человек. Обращаем внимание, что данная информация недостоверна», — подчёркивают в минздраве.

Специалисты устанавливают причину и источник отравления.

Инцидент произошёл в чебоксарской школе № 50. Как сообщало ИА REGNUM, массовое отравление произошло в ночь с 11 на 12 марта. Первоначально сообщалось о 20 пострадавших, к вечеру 12 марта их число выросло до 26. По данному факту следственное управление СКР и прокуратура проводят проверку. Управление Роспотребнадзора в ходе предварительной проверки нашла нарушения требований санитарного законодательства, в том числе условий хранения пищевых продуктов.

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