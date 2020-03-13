Чебоксары, 13 марта 2020, 12:46 — REGNUM В Чувашии число пострадавших в результате отравления в чебоксарской школе № 50 выросло до 34 человек. Информация о якобы 150 отравившихся недостоверна, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.
По данным на 13 марта, за медицинской помощью с симптомами кишечного заболевания обратились 34 человека, в том числе 27 школьников. 12 человек, включая семерых детей, госпитализированы в БСМП. Ещё десять учащихся находятся на стационарном лечении в детской больнице № 2.
Специалисты устанавливают причину и источник отравления.
Инцидент произошёл в чебоксарской школе № 50. Как сообщало ИА REGNUM, массовое отравление произошло в ночь с 11 на 12 марта. Первоначально сообщалось о 20 пострадавших, к вечеру 12 марта их число выросло до 26. По данному факту следственное управление СКР и прокуратура проводят проверку. Управление Роспотребнадзора в ходе предварительной проверки нашла нарушения требований санитарного законодательства, в том числе условий хранения пищевых продуктов.
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