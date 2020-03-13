Москва, , 12:32 — REGNUM Мещанский суд Москвы отложил на 19 марта заседание по делу о хищении бюджетных средств на театральном проекте «Платформа» в связи с неоконченной в срок экспертизой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Заседание перенесено на 19 марта в связи с неоконченной экспертизой», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что экспертиза по делу «Седьмой студии» была назначена в конце 2019 года и должна была продлиться два месяца. Однако позднее сроки окончания экспертизы перенесли с 17 февраля на 13 марта.

Напомним, что режиссёра Кирилла Серебренникова и администрацию «Седьмой студии» обвиняют в хищении государственных средств, выделяемых на проект «Платформа». По версии следствия в период с 2011—2014 годы Кириллом Серебренниковым, Алексеем Малобродским, Юрием Итиным и Софьей Апфельбаум было похищено 133 миллиона рублей.