Москва, , 12:26 — REGNUM В Москве уволили из полиции начальника уголовного розыска по району Щукино и его подчинённую, передаёт 13 марта РИА Новости.

Полицейские сделали селфи в одном из моргов на фоне тел умерших людей. Снимок попал в сеть. Позировавших на фотографии представителей власти уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Также из-за инцидента были привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица УВД по СЗАО.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, скандальная фотосессия состоялась ещё два года назад, но снимки попали в интернет недавно.