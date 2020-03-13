Аддис-Абеба, , 12:27 — REGNUM Сотрудники разведки Эфиопии сообщили, что «контейнер, полный незаконно ввезенного огнестрельного оружия», который въехал в страну через порт Джибути, был конфискован. Об этом передает государственное телевидение Эфиопии.

Официальные лица утверждают, что, по их мнению, оружие было доставлено из Турции и контрабандным путем переправлено в Эфиопию международными группами по торговле оружием.

Они говорят, что в контейнере было более 18 000 пистолетов, и, по оценкам, стоимость груза составляла более 13 миллионов долларов США.

По данным Национальной службы разведки и безопасности Эфиопии (NISS), по факту инцидента около 24 подозреваемых в контрабанде были арестованы. В заявлении спецслужбы сообщается, что двое из них были гражданами Судана, а остальные — представители еще семи стран.