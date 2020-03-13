Бишкек, , 12:18 — REGNUM Киргизстанские пограничники поймали контрабандиста, пытавшегося нелегально вывезти из Киргизии в Казахстан 95,6 тысячи медицинских масок. Об этом сообщает пресс-центр пограничной службы республики.

По имеющейся информации, 32-летнего гражданина Киргизии задержали на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка — автодорожный» на киргизско-казахстанской границе.

Во время досмотра в машине задержанного киргизстанца обнаружили товары медицинского назначения без сопроводительных документов, спрятанные под мешками с сухофруктами. Стоимость задержанного товара составила более 1,4 млн сомов (свыше 1,4 млн рублей).

Задержанного и контрабандный груз передали сотрудникам госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии для дальнейшего разбирательства.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Киргизии с 3 февраля 2020 года запретило вывоз лекарственных препаратов и медицинских средств с территории республики. Запрет, введенный из-за рисков проникновения коронавирусной инфекции в страну, будет действовать до августа текущего года.