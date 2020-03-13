Киев, , 12:15 — REGNUM Не повторить позор «Новых Санжар» пообещал советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк 13 марта в эфире телеканала Oboz.tv.

Чиновник обсудил с журналистами готовящуюся эвакуацию граждан Украины из Китая.

«Я убежден, что Новые Санжары не повторятся. Та позорная ситуация больше не повторится», — заявил он.

Шкиряк отметил, что новое место для карантина эвакуированных пока не определено, отметив, что подразделения МВД в любом случае обеспечат порядок.

Напомним, ранее жители посёлка Новые Санжары Полтавской области устроили беспорядки и начали забрасывать камнями автобусы, в которых привезли на карантин граждан Украины и других стран.

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Позже выяснилось, что ни у одного из эвакуированных не было коронавируса COVID-2019, которого так испугались местные жители.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что десять граждан Украины изъявили желание эвакуироваться из Китая.

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