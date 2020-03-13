Санкт-Петербург, 13 марта 2020, 12:14 — REGNUM Злоумышленники продолжают терроризировать городские учреждения Санкт-Петербурга сообщениями об угрозе «заминирования».
Несмотря на штормовое предупреждение, объявленное в Северной столице, на улицы города вынуждены эвакуироваться посетители и сотрудники районных судов, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Так, днём в пятницу ожидают проверки на наличие опасных веществ и взрывоопасных предметов Петродворцовый, Смольнинский районные суды.
Также в списке злоумышленников значатся более трёх десятков больниц города.
Напомним, волна «заминирований» продолжается почти ежедневно с ноября 2019 года. Ни в одном случае угрозы не подтвердились. Злоумышленники вымогают крупную сумму в биткоинах.