Электросталь, Московская область, , 11:56 — REGNUM В Подмоковье возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориала гвардейскому миномету «Катюша». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

На аллее Героев в горокруге Электросталь неизвестные повредили мемориал гвардейскому миномету «Катюша». Материал проверки по совершения преступления поступил в УМВД из прокуратуры города. Как отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм».

"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся опрос свидетелей и очевидцев, а также мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых в совершении данных противоправных действий», — отметила она.