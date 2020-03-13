Электросталь, Московская область, 13 марта 2020, 11:56 — REGNUM В Подмоковье возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориала гвардейскому миномету «Катюша». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
На аллее Героев в горокруге Электросталь неизвестные повредили мемориал гвардейскому миномету «Катюша». Материал проверки по совершения преступления поступил в УМВД из прокуратуры города. Как отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм».