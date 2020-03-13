Чита, , 11:55 — REGNUM В Забайкалье попал под следствие глава муниципального района. Как сообщает СУ СК РФ по региону, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») после того, как выяснилось, что данное должностное лицо, являясь главным распорядителем бюджетных средств, поручило оплатить работку подрядчика по контракту, не убедившись в её выполнении.

Таким образом бюджету нанесен ущерб в сумме более шести млн. рублей, отмечают следователи. О каком именно районе идёт речь следствие не сообщает, но не исключено, что разбирательство ведётся по поводу срыва работ при реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Красночикойском районе Забайкальского края.

В конце февраля 2020 года региональная прокуратура известила, что не был исполнен контракт на благоустройство центральной площади с фонтаном в районном центре, который администрация сельского поселения «Красночикойское» заключила с одним из предпринимателей.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года героями скандальной истории стали чиновники администрации Ононского района Забайкалья. Их заподозрили в причастности к хищению субсидий в размере 600 тысяч рублей.

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