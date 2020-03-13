Нижний Новгород, , 11:34 — REGNUM В отношении двоих нижегородцев возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3. статьи 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском таможенном управлении.

Уточняется, что мужчины перевели на счета иностранной компании более 110 млн рублей. В банк же были предоставлены недостоверные сведения об основаниях перевода и его целях.

Средства были перечислены в одном случае от физического лица — индивидуального предпринимателя, во втором — от имени директора одной из крупных Нижегородских компаний. Компания-адресат переведённых средств была зарегистрирована в Киргизии. С рублёвых и валютных счетов было перечислено около 50 млн рублей и почти 900 тыс. долларов США.

Средства предназначались компании якобы для проведения сейсморазведочных работ в Киргизии для резидентов РФ. Однако выяснилось, что работы вообще не проводились, а основной вид деятельности компании — «деятельность грузового автомобильного транспорта».

«Денежные средства, поступившие на расчетный счет нерезидента, были транзитом перечислены на расчетные счета иных иностранных компаний», — добавили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Новосибирске было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»), в отношении трёх женщин и семи мужчин — по ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»). По версии следствия, незаконная деятельность осуществлялась в Новосибирске и Барнауле (Алтайский край). Велись поиски лиц, заинтересованных в бесконтрольном совершении валютных операций. За деньги данным лицам оказывались услуги по совершению таких операций с использованием подложных документов и расчётных счетов коммерческих фирм. В 2016—2019 годах участники преступного сообщества совершили транзитные операции на сумму более 1,3 млрд рублей. Деньги выводились в иностранные государства.