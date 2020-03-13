Ульяновск, , 11:31 — REGNUM В Ульяновской области ушло в суд уголовное дело по факту двойного убийства, совершённого на глазах четырёхлетнего ребёнка. Перед судом предстанет 21-летний парень, который уже имеет судимость, сообщают прокуратура и следственное управление СКР по региону.

Трупы двух мужчин с множественными рублеными ранами были обнаружены 25 октября 2019 года возле одного из домов в селе Старокулаткинского района. Правоохранители полагают, что 21-летний обвиняемый во дворе дома ударил несколько раз топором хозяина дома, а затем — его знакомого, который выше из дома и стал свидетелем преступления.

«В доме находился четырехлетний сын одного из погибших, злоумышленник его не тронул, скрывшись с места преступления на автомобиле ВАЗ-2107, принадлежавшем хозяину жилища», — говорят в следственном управлении.

Мужчину обвинили в двойном убийстве, краже и грабеже. Известно, что злоумышленник ранее был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

«В ходе допросов пояснил, что потерпевший задолжал ему 57 тыс. рублей и длительное время не отдавал, в связи с чем он решил его убить», — отмечают правоохранители.

Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области перед судом предстанут двое мужчин, которых обвиняют в убийстве знакомого и насильственных действиях сексуального характера в отношении жертвы. Пострадавшего забили кирпичом, а труп закопали рядом с домом, где проживали.

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