Москва, , 11:31 — REGNUM В Москве и Московской области сильный ветер повалил около 70 деревьев, передаёт 13 марта ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.

По сведениям агентства, в Москве ветер повалил более 15 деревьев, в Подмосковье — более 50. Из-за этого в столичном регионе повреждено 17 автомобилей. Также произошёл обрыв пяти линий электропередач, из которых три восстановлены.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики повысили уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до «оранжевого», ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с.