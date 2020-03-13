Токио, , 11:27 — REGNUM Заражение коронавирусом подтвердилось у жительницы Японии, с которой контактировал мужчина, желавший распространить заболевание. Об этом сообщает 13 марта агентство Kyodo со ссылкой на правительство страны.

4 марта 30-летняя жительница города Тойота в префектуре Аити отправилась в паб. Там же находился 50-летний мужчина из Гамагори, который в тот день узнал о наличии у него коронавируса. Днём ранее вирус подтвердился у его родителей. Мужчина сказал им, что собирается «распространить вирус», после чего посетил бар и филиппинский паб.

В пабе он оставался около 40 минут, пел караоке и обнимал одну из работниц. Посетитель сказал о коронавирусе сотруднику паба, после чего туда вызвали правоохранителей. Теперь власти разыскивают тех, кто мог заразиться от мужчины.

У женщины из Тойоты поднялась температура и заболело горло, её решено отправить в больницу. Её случай заражения стал 111-м в префектуре Айти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии по данным на 12 марта от коронавируса скончались 22 человека.

Читайте также: В Японии число пациентов с COVID-19 составило 1277 человек

А также: В Токио закрыли вход на самую высокую в мире телебашню