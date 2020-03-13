Новосибирск, , 11:15 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 13 марта, перевернулся автомобиль скорой помощи. Происшествие произошло в Ленинском районе города, напротив дома №13 на улице Ватутина, сообщают «Вести Новосибирск», чья съёмочная группа стала свидетелем ДТП.

Пассажиров внутри не было. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и наехал на сугроб.

Отмечается, что в Станции скорой медицинской помощи информация об инциденте не поступало. Автомобиль может принадлежать районным больницам или частным медицинским организациям.