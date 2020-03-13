Екатеринбург, , 11:11 — REGNUM Екатеринбургские следователи инициировали проверку после смерти полуторагодовалого ребёнка от менингита. О происшествии стало известно 13 марта 2020 года.

Как сообщает Е1, представители следствия проверят все обстоятельства происшествия в детской городской больнице № 11. Мальчик пролежал в коме, а накануне у него остановилось сердце.

Также проверку осуществляет областной минздрав. Родители же продолжают поиск адвоката, чтобы подать иск — они обвиняют медиков в случившемся.

Как сообщало ИА REGNUM, у ребёнка была менингококковая инфекция. Мальчик был в коме больше недели.

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