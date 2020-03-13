Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 11:08 — REGNUM В Ростовской области житель Каменск-Шахтинского обнаружил схрон тротиловых шашек. Инцидент произошёл неподалёку от комбината «Каменский», передаёт портал donnews.ru.

По предварительным данным, шашки пролежали в месте обнаружения давно. Детонаторов в них не было. Вес опасной находки составил 1,5 килограмма. Схрон передан сапёрам для уничтожения.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в конце 2019 года в Ростовской области неподалёку от российско-украинской границы был обнаружен тайник, в котором хранилось 1,5 килограмма гексогена, тротила и гранатомёт.

Читайте ранее в этом сюжете: Схрон с гексогеном и тротилом нашли под Ростовом-на-Дону