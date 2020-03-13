Уфа, 13 марта 2020, 11:09 — REGNUM Девушке оторвало кисть правой руки во время ДТП в Уфе. Об этом 13 марта сообщает ГТРК «Башкортостан».
По информации журналистов, авария произошла на улице Комсомольской, 1/1.
Автомобиль «Лада Ларгус» сбил 25-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
В результате дорожной аварии у пострадавшей оторвало кисть правой руки. Девушка была госпитализирована с диагнозом «травматическая ампутация правой кисти».
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