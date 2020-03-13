Тбилиси, , 10:53 — REGNUM В трех грузинских регионах вспыхнули лесные пожары. Об этом сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным спасателей на вечер 12 марта, открытое горение происходит в Западной Грузии в регионе Самегрело — Верхняя Сванетия. Там горит ветрозащитная лесополоса. Огонь тушат четыре экипажа пожарных.

На востоке Грузии в Кахетии около 70 пожарных тушат лиственный лес в Ахметском муниципалитете. И в центральной части страны в регионе Мцхета — Мтианети еще 70 огнеборцев противостоят лесному пожару в горах.

Стоит отметить, что за две недели в Грузии было зафиксировано 43 пожара, которые в общей сложности охватили 546 га. Около десяти пожаров ликвидированы накануне, но спасатели продолжают там работу, чтобы возгорание не возобновилось.

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