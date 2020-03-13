Минск, , 10:47 — REGNUM За минувшие сутки грозовой фронт оставил без света более 1 тыс. населённых пунктов на территории Белоруссии. Об этом сообщил 13 марта телеканал «Беларусь 1».

В данный момент без света остаются более 150 населённых пунктов, в основном в Витебской области. Повреждены крыши трёх домов и два автомобиля. Ветер повалил десятки деревьев.

На 13 марта в Белоруссии объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге пять многоквартирных домов остались без света из-за технологического нарушения оборудования.

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