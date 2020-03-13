Екатеринбург, , 10:48 — REGNUM В екатеринбургской больнице скончался полуторагодовалый мальчик, который ранее впал в кому из-за менингита. Об этом заявили родители погибшего.

Как заявил порталу «Е1» отец ребёнка, о смерти родителям сообщили утром 13 марта 2020 года. У мальчика остановилось сердце. Тело ребёнка отправили из детской горбольницы № 11 в больницу № 9 для вскрытия.

Сейчас родители ищут адвоката, чтобы подать иск в суд. По их мнению, врачи не сразу установили верный диагноз мальчику, у которого была менингококковая инфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, о мальчике стало известно широкой общественности 11 марта 2020 года. На тот момент ребёнок уже впал в кому.

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