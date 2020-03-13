Якутск, , 10:59 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев 13 марта написал в своём Twitter, что запретил усыплять собак, которые остались ещё живы в пункте передержки животных в Якутске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Запретил усыплять тех собак, которые сегодня находятся в пункте передержки животных г. Якутска. Все 72 собаки будут находиться под контролем ветеринаров, клинический осмотр 3 раза в день», — написал Айсен Николаев.

Подписчики, в свою очередь, оказались не совсем довольны этим решением:

«Пускай помирают мучительно? Кого-то могут заразить. Недальновидно, ведь лечения не существует».

На официальном сайте главы Якутии нет информации о запрете эвтаназии бездомных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске усыпили более 200 животных, которые могли заразиться бешенством от собаки, которую выловили на улицах города. Скандал вышел за пределы республики. Мэр города Сардана Авксентьева стала получать угрозы в соцсетях.

В правительстве Якутии 12 марта подвели итоги работы комиссии по гибели собак и кошек в пункте передержки.