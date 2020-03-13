Чебоксары, , 10:31 — REGNUM В Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, которого обвиняют в покушении на убийство в коридоре одной из гостиниц Новочебоксарска. Перед судом предстанет житель Белоруссии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Расследование вело следственное управление СКР по Чувашии. По данным правоохранителей, нападение произошло вечером 18 октября 2019 года, обвиняемый на тот момент был пьян.

«Находясь в коридоре одной из гостиниц в Новочебоксарске, с целью убийства он напал на 33-летнего коллегу по работе и нанес ему несколько ударов ножом в область шеи, головы и туловища», — говорят в СУ СКР.

На крики о помощи подоспел другой коллега, которому также было нанесено ножевое ранения. Действия обвиняемого были пресечены другими коллегами.

В прокуратуре уточняют, что гражданин Белоруссии, которого обвинили в ряде преступлений, находился в Новочебоксарске на заработках. Нападению предшествовала ссора, которая возникла из-за личных неприязненных отношений.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и п. п. «в, г» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в чувашском Новочебоксарске направлено в суд уголовное дело в отношении 48-летнего горожанина, которого обвиняют в укрывательстве убийства. Следствие считает, что он помогал спрятать части расчленённого трупа: они были расфасованы по мусорным пакетам и разбросаны по мусоркам.

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