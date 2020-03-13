Екатеринбург, , 10:27 — REGNUM В Екатеринбурге задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в покушении на мошенничество, который предположительно может быть причастен к другим преступным эпизодам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

С заявлением в полицию обратился владелец магазина, который сообщил, что к нему подошёл представившийся представителем общественной организации гражданин (он предъявил удостоверение), и потребовал 30 тыс. рублей. За эту сумму «общественник» обещал не сообщать в контрольные органы о, якобы имеющихся нарушениях законодательства при осуществлении торговли.

Предприниматель обратился в органы внутренних дел и на следующий день злоумышленник был пойман с поличным в момент передачи денег. Сыщики установили личность подозреваемого, а также то, что он не является представителем общественной организации и его удостоверение фальшивое.

Полиция также обращается к гражданам, которые возможно пострадали от действий данного гражданина, сообщить имеющуюся информацию в органы внутренних дел.