Донецк, , 10:30 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 12 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 101 единицу боеприпасов, сообщили 13 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 21 мину калибра 120 мм, 37 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Жабичево, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Александровка, Петровское», — сказано в сообщении.

В результате миномётного обстрела населённого пункта Зайцево повреждена хозяйственная постройка. Информация о жертвах не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 125 единиц боеприпасов и повредив шесть домов.

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