Улан-Удэ, , 10:22 — REGNUM В 2019 году в Бурятии зарегистрировали 164 коррупционных преступления, почти половина из которых связаны с хищением бюджетных средств. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, 87 человек привлекли к уголовной ответственности.

В число последних вошли главы муниципалитетов, сотрудники правоохранительных органов, главврач больницы, гендиректор фонда поддержки предпринимательства Баунтовского района, похитивший 12 млн рублей. Судья приговорил его к 3 годам и 3 месяцам колонии.

«Общий размер причиненного коррупционными преступлениями ущерба составил 69 млн рублей. В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество стоимостью 49 млн рублей. Прокурорами предъявлено 29 исков о взыскании ущерба на сумму 23 млн. рублей. По вынесенным решениям суда взыскано 7 млн. рублей», — добавили в надзорном органе.

Напомним, в прошлом году также было возбуждено уголовное дело против главы агентства лесного хозяйства Бурятии Александра Мартынова. Его подозревали в превышении должностных полномочий при передаче в аренду компании лесного участка в 47,7 гектаров в Центральной экологической зоне Байкала. Ущерб от его действий оценивался в 11,5 млн рублей, также был нанесён «невосполнимый вред природе» озера.

Однако в январе 2020 года, как сообщало ИА REGNUM, дело было закрыто. В Следственном управлении сослались при этом на правовую коллизию, при котором часть законов запрещают сплошные рубки леса в экологической зоне, но другие разрешают.

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